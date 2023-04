Cori antisemiti, curva Lazio chiusa 1 turno con condizionale (Di martedì 4 aprile 2023) La curva Nord della Lazio chiusa un turno, ma con la pena sospesa per un anno e dunque senza conseguenze dirette per la partita di sabato sera contro la Juve: è questa la decisione del giudice ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) LaNord dellaun, ma con la pena sospesa per un anno e dunque senza conseguenze dirette per la partita di sabato sera contro la Juve: è questa la decisione del giudice ...

