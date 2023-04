Coppa Italia, semifinali: programma e diretta tv delle sfide (Di martedì 4 aprile 2023) Due grandi sorprese e due formazioni abituate a questo tipo di palcoscenico. Comunque andrà al termine di questo centottanta minuti di gioco che ci separano dall’ultimo atto, si sfideranno una formazione accreditata inizialmente per la vittoria finale e una outsider che si è guadagnata, con le unghie e con i denti, un traguardo che può valere certamente una stagione intera. Dopo il lungo stop, torna sullo scenario calcistico nostrano la Coppa Italia, pronta a mandare in scena le semifinali della competizione. Ecco il programma, le favorite per la finalissima e dove sarà possibile assistere in televisione alle partite. Coppa Italia, semifinali: le quattro sfide che decreteranno le due finaliste (Photo by Marco Rosi/Getty Images)Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 aprile 2023) Due grandi sorprese e due formazioni abituate a questo tipo di palcoscenico. Comunque andrà al termine di questo centottanta minuti di gioco che ci separano dall’ultimo atto, siranno una formazione accreditata inizialmente per la vittoria finale e una outsider che si è guadagnata, con le unghie e con i denti, un traguardo che può valere certamente una stagione intera. Dopo il lungo stop, torna sullo scenario calcistico nostrano la, pronta a mandare in scena ledella competizione. Ecco il, le favorite per la finalissima e dove sarà possibile assistere in televisione alle partite.: le quattroche decreteranno le due finaliste (Photo by Marco Rosi/Getty Images)Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Curva Nord: 'Sempre dato sostegno anche dopo i peggiori risultati ma pazienza ha un termine. Il termine sono i 3 ri… - Gazzetta_it : Bonolis: 'All’Inter manca un Brahim Diaz. Il pericolo stasera? L’arbitro' #CoppaItalia #JuveInter - Inter : Stankovic, Eriksen, Vieri e molti altri ? I gol più belli segnati in trasferta in semifinale di Coppa Italia ?? #ForzaInter - pasquale_caos : RT @Gazzetta_it: Bonolis: 'All’Inter manca un Brahim Diaz. Il pericolo stasera? L’arbitro' #CoppaItalia #JuveInter - iltucano99 : @_SR26_ @Debby4700 la coppa italia prevede un percorso di 4 partite …. la conference almeno 15 se non sbaglio, il c… -