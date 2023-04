Coppa Italia Semifinali Andata 2022/23 - Programma e Telecronisti Esclusiva Mediaset (Di martedì 4 aprile 2023) Prendono il via le Semifinali della Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023. Si affronteranno le formazioni che si sono qualificate superando il turno nei quarti. La Coppa Italia Frecciarossa manterrà tale nome anche nelle stagioni 2022/2023 e 2023/2024. Il prossimo spettacolo si concluderà il 24 maggio 2023, con la finale in gara secca allo... Leggi su digital-news (Di martedì 4 aprile 2023) Prendono il via ledellaFrecciarossa/2023. Si affronteranno le formazioni che si sono qualificate superando il turno nei quarti. LaFrecciarossa manterrà tale nome anche nelle stagioni/2023 e 2023/2024. Il prossimo spettacolo si concluderà il 24 maggio 2023, con la finale in gara secca allo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Curva Nord: 'Sempre dato sostegno anche dopo i peggiori risultati ma pazienza ha un termine. Il termine sono i 3 ri… - parallelecinico : Ieri Schio ha vinto la Coppa Italia battendo Venezia in finale. In foto c'è Giorgia Sottana. Di seguito il suo palm… - Inter : Stankovic, Eriksen, Vieri e molti altri ? I gol più belli segnati in trasferta in semifinale di Coppa Italia ?? #ForzaInter - bolddk : Flot Premier League-program og semifinale-brag i Coppa Italia - miche4inter : RT @SoloEsclusivInt: Chi non da tutto, non da niente! ???? ?? Matchday ?? Coppa Italia, Semifinale di Andata ?? Juv*ntus-INTER ?? Canale 5 ?… -