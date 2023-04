Coppa Italia, quanto vale? Con la nuova Supercoppa, parecchi milioni (Di martedì 4 aprile 2023) Paradossalmente a rendere più popolare la meno amata delle competizioni Italiane è stata la cospicua iniezione di soldi arrivata dalla nuova SuperCoppa in Arabia Saudita. A parte i milioni per la Coppa Italia, arrivare in finale garantirà una parte del ricco montepremi da ben 23 milioni di Euro Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 aprile 2023) Paradossalmente a rendere più popolare la meno amata delle competizionine è stata la cospicua iniezione di soldi arrivata dallaSuperin Arabia Saudita. A parte iper la, arrivare in finale garantirà una parte del ricco montepremi da ben 23di Euro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - juventusfc : Un classico #JuveInter di Coppa Italia ?? - marifcinter : Curva Nord: 'Sempre dato sostegno anche dopo i peggiori risultati ma pazienza ha un termine. Il termine sono i 3 ri… - Laudantes : Simone Inzaghi in Coppa Italia - Martin_Manx0 : A Di Maria della coppa italia evidentemente non frega nulla #JuveInter -