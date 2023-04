Coppa Italia: pareggio e rissa, rigore nel finale e tre espulsi (Di martedì 4 aprile 2023) Coppa Italia la semifinale finisce in pareggio 1-1 con gol di Cuadrado e Lukaku su rigore. Risa nel finale espulsi Cuadrado, Handanovix e Lukaku. Termina come peggio non poteva Juventus-Inter, una delle due semifinali di andata di Coppa Italia. I bianconeri vanno in vantaggio al minuto 80 con Cuadrado, la Juve è convinta di aver portato a casa la partita ma al 90’ arriva il rigore per l’Inter. Il fallo di mano di Bremer viene sanzionato da Massa. Dal dischetto non sbaglia Lukaku, l’attaccante olandese esulta e si sfoga contro il pubblico e viene ammonito, per lui seconda ammonizione ed espulsione. Poi al termine del match si registra la lite tra Handanovic e Cuadrado che porta anche ad altre sue ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 aprile 2023)la semifinisce in1-1 con gol di Cuadrado e Lukaku su. Risa nelCuadrado, Handanovix e Lukaku. Termina come peggio non poteva Juventus-Inter, una delle due semifinali di andata di. I bianconeri vanno in vantaggio al minuto 80 con Cuadrado, la Juve è convinta di aver portato a casa la partita ma al 90’ arriva ilper l’Inter. Il fallo di mano di Bremer viene sanzionato da Massa. Dal dischetto non sbaglia Lukaku, l’attaccante olandese esulta e si sfoga contro il pubblico e viene ammonito, per lui seconda ammonizione edone. Poi al termine del match si registra la lite tra Handanovic e Cuadrado che porta anche ad altre sue ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - juventusfc : Un classico #JuveInter di Coppa Italia ?? - marifcinter : Curva Nord: 'Sempre dato sostegno anche dopo i peggiori risultati ma pazienza ha un termine. Il termine sono i 3 ri… - KangyangZhang : RT @riccrist80: Eravamo degli orsacchiotti pucciosi contro queste merde dopo le vittorie dello scorso anno (campionato, supercoppa e coppa… - VikingSixOneAc1 : @non_meloricordo @Mylo983 @El_Principe22_ E non rispondere. Milanista va a commentare la semifinale di coppa Italia… -

Coppa Italia, Juventus - Inter 1 - 1 23.00 Coppa Italia, Juventus - Inter 1 - 1 Finisce 1 - 1 l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter allo Stadium in una partita finita in rissa dopo il pareggio nerazzurro: Handanovic e ... Juve avanti con Cuadrado, Lukaku firma il pari su rigore. E scoppia la rissa Sotto gli occhi di Ale Del Piero, all'Allianz si consuma il primo round della sfida che deciderà la prima delle finaliste di coppa Italia. Fra Juve e Inter finisce 1 - 1 con le reti di Cuadrado al minuto 83, e il rigore realizzato da Lukaku al 95' dopo un fallo di mano di Bremer in area. Finale concitato e risse in campo: ... Diretta Juve - Inter 1 - 1: la pareggia Lukaku Succede tutto nei minuti finali. Una partita molto serrata quella tra Juventus e Inter, valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia , che si sblocca solo nei minuti finali con il gol di Cuadrado e poi arriva il pareggio di Lukaku . Entrambe le squadre non si sono sbilanciate fino agli ultimi venti minuti della partita ... 23.00, Juventus - Inter 1 - 1 Finisce 1 - 1 l'andata della semifinale ditra Juventus e Inter allo Stadium in una partita finita in rissa dopo il pareggio nerazzurro: Handanovic e ...Sotto gli occhi di Ale Del Piero, all'Allianz si consuma il primo round della sfida che deciderà la prima delle finaliste di. Fra Juve e Inter finisce 1 - 1 con le reti di Cuadrado al minuto 83, e il rigore realizzato da Lukaku al 95' dopo un fallo di mano di Bremer in area. Finale concitato e risse in campo: ...Succede tutto nei minuti finali. Una partita molto serrata quella tra Juventus e Inter, valida per la semifinale d'andata di, che si sblocca solo nei minuti finali con il gol di Cuadrado e poi arriva il pareggio di Lukaku . Entrambe le squadre non si sono sbilanciate fino agli ultimi venti minuti della partita ... Juve-Inter 1-1: gol di Cuadrado e Lukaku | Risultato Coppa Italia La Gazzetta dello Sport Juventus – Inter 1-1 highlights e gol: Lukaku risponde a Cuadrado nel finale poi tre rossi! – VIDEO Juventus – Inter 1-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida d’andata della semifinale di Coppa Italia 2022/23 Juventus ed Inter pareggiano per 1-1 all’Allianz Stadium nella sfida d’andata ... Juve-Inter, la grande beffa. E la grande rissa: Stadium come un ring TORINO - Il derby d’Italia, andata della semifinale di Coppa Italia, finisce 1-1. E con Cuadrado e Lukaku espulsi, ovvero i marcatori che salteranno il ritorno. E finisce a rissa, degna del Sei ... Juventus – Inter 1-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida d’andata della semifinale di Coppa Italia 2022/23 Juventus ed Inter pareggiano per 1-1 all’Allianz Stadium nella sfida d’andata ...TORINO - Il derby d’Italia, andata della semifinale di Coppa Italia, finisce 1-1. E con Cuadrado e Lukaku espulsi, ovvero i marcatori che salteranno il ritorno. E finisce a rissa, degna del Sei ...