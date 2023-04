Coppa Italia, le pagelle di Juventus-Inter (1-1): tutto nel finale (Di martedì 4 aprile 2023) Il primo round della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter si conclude in parità. Succede tutto nel finale: Cuadrado illude i tifosi bianconeri, ma un netto fallo di mano di Bremer in area concede la chance a Lukaku di pareggiare i conti. Il belga non sbaglia e si becca un doppio giallo per un’esultanza provocatoria nei confronti dei supporters avversari, rei di aver intonato cori razzisti. finale convulso, con una sorta di rissa e polemiche che seguiranno. Come di consueto per una sfida del genere. Si deciderò tutto il prossimo 26 aprile, allo stadio Giuseppe Meazza. Riportiamo le pagelle di Juventus-Inter. Le pagelle di ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 4 aprile 2023) Il primo round della semiditrasi conclude in parità. Succedenel: Cuadrado illude i tifosi bianconeri, ma un netto fallo di mano di Bremer in area concede la chance a Lukaku di pareggiare i conti. Il belga non sbaglia e si becca un doppio giallo per un’esultanza provocatoria nei confronti dei supporters avversari, rei di aver intonato cori razzisti.convulso, con una sorta di rissa e polemiche che seguiranno. Come di consueto per una sfida del genere. Si decideròil prossimo 26 aprile, allo stadio Giuseppe Meazza. Riportiamo ledi. Ledi ...

