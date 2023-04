Coppa Italia | Juventus-Inter | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Curva Nord: 'Sempre dato sostegno anche dopo i peggiori risultati ma pazienza ha un termine. Il termine sono i 3 ri… - Inter : Stankovic, Eriksen, Vieri e molti altri ? I gol più belli segnati in trasferta in semifinale di Coppa Italia ?? #ForzaInter - parallelecinico : Ieri Schio ha vinto la Coppa Italia battendo Venezia in finale. In foto c'è Giorgia Sottana. Di seguito il suo palm… - SPapasidero : RT @umbasdeez: Juve Inter semifinale di Coppa Italia. Ricordate chi è l’infame che rivolete a Torino. Buon pranzo. - antoniopolito1 : @90ordnasselA Vabbè ma se è così siamo alla frutta. Se un club con quella rosa e quel monte ingaggi deve sottovalut… -

Alle 21:00 l'andata delle semifinali ditra Juve e Inter, ecco le probabili formazioni con le scelte di Allegri e Inzaghi Alle 21:00 la sfida valida per l'andata delle semifinali ditra Juventus ed Inter, ecco le ...Commenta per primo Juventus - Inter ( calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity ) è una gara valevole per l'andata delle semifinali in. QUI JUVE - Ancora senza gli indisponibili Bonucci, Pogba e Kaio Jorge, Allegri recupera Chiesa per la panchina , dove si accomodano pure Leandro Paredes, Kean e Milik. In porta gioca ...Alle 21 all'Allianz Stadium la semifinale di andata ditra Juventus ed Inter. Ecco le probabili formazioni di Allegri e ...

I nerazzurri vivono uno stato di crisi difficile, l’esito sembra già scritto prima dell’inizio se Simone Inzaghi non cambierà qualcosa. L’esempio lampante si è… Leggi ...Adesso, l'obiettivo è sfatare il tabù semifinali (turno in cui la Viola è stata eliminata in Coppa Italia nel 2015, 2019 e appunto l'anno scorso) e anche eguagliare il record come successi consecutivi ...