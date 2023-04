Coppa Italia, Juventus-Inter: le formazioni ufficiali (Di martedì 4 aprile 2023) Riportiamo le formazioni ufficiali di Juventus-Inter, sfida valevole per la prima semifinale di andata di Coppa Italia. Dirigerà l’incontro l’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, e dal quarto uomo Guida. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Dionisi. Calcio d’inizio alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. A distanza di tre settimane, Juventus e Inter si incontrano di nuovo per la semifinale di andata di Coppa Italia. In questa stagione, le due eterni rivale, si sono affrontate due volte in occasione delle quali, i bianconeri hanno centrato due vittorie. L’ultima di misura a San Siro grazie alla rete di Kostic. Se la compagine lombarda avrà voglia di ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 4 aprile 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la prima semifinale di andata di. Dirigerà l’incontro l’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, e dal quarto uomo Guida. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Dionisi. Calcio d’inizio alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. A distanza di tre settimane,si incontrano di nuovo per la semifinale di andata di. In questa stagione, le due eterni rivale, si sono affrontate due volte in occasione delle quali, i bianconeri hanno centrato due vittorie. L’ultima di misura a San Siro grazie alla rete di Kostic. Se la compagine lombarda avrà voglia di ...

