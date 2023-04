Coppa Italia, Juventus-Inter avvia l’andata delle semifinali: partite e diretta TV (Di martedì 4 aprile 2023) Il derby d’Italia Juventus-Inter avvia le semifinali di Coppa Italia. Stasera si gioca a Torino, domani invece la partita fra le sorprese Cremonese e Fiorentina. Ritorno a campi invertiti il 26 e 27 aprile. Coppa Italia – ANDATA semifinali Juventus-Inter martedì 4 aprile ore 21 – diretta TV Canale 5 Cremonese-Fiorentina mercoledì 5 aprile ore 21 – diretta TV Canale 5 Qui il tabellone della fase finale della Coppa Italia 2022-2023. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Il derby d’ledi. Stasera si gioca a Torino, domani invece la partita fra le sorprese Cremonese e Fiorentina. Ritorno a campi invertiti il 26 e 27 aprile.– ANDATAmartedì 4 aprile ore 21 –TV Canale 5 Cremonese-Fiorentina mercoledì 5 aprile ore 21 –TV Canale 5 Qui il tabellone della fase finale della2022-2023.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Curva Nord: 'Sempre dato sostegno anche dopo i peggiori risultati ma pazienza ha un termine. Il termine sono i 3 ri… - parallelecinico : Ieri Schio ha vinto la Coppa Italia battendo Venezia in finale. In foto c'è Giorgia Sottana. Di seguito il suo palm… - Inter : Stankovic, Eriksen, Vieri e molti altri ? I gol più belli segnati in trasferta in semifinale di Coppa Italia ?? #ForzaInter - EnricoNiente : RT @eaglesinthewind: A 24 ore dalla partita di Coppa Italia, ecco magicamente allargarsi l’inchiesta Prisma con i bilanci del 2022…e bla bl… - internewsit : Coppa Italia, andata semifinali: i calciatori diffidati. Niente squalificati - -