Coppa Italia, Juve-Inter 1-1 in semifinale d'andata (Di martedì 4 aprile 2023) Inter e Juventus pareggiano 1-1 nell'andata della semifinale di Coppa Italia. A sbloccare la gara giocata all'Allianz Stadium di Torino è il gol di Cuadrado, a segno all'83'. L'Inter pareggia al 95? con il rigore trasformato da Lukaku. Entrambi i marcatori, come pure Handanovic, vengono espulsi nel finale rovente e salteranno il match di ritorno in programma il 26 aprile a Milano. LA PARTITA – Il match comincia con la Juve aggressiva e pericolosa già al 4?. Vlahovic accende Di Maria che va in percussione e con un destro rasoterra impegna Handanovic. I padroni di casa provano a fare la partita ma il ritmo non decolla: l'Inter non concede granché, le occasioni sono merce rara. I nerazzurri conquistano gradualmente campo e all'11' si fanno vivi con un ...

