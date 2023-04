Coppa Italia | Italiano | daremo l' anima per questa semifinale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - marifcinter : Curva Nord: 'Sempre dato sostegno anche dopo i peggiori risultati ma pazienza ha un termine. Il termine sono i 3 ri… - juventusfc : Un classico #JuveInter di Coppa Italia ?? - WiAnselmo : RT @Mediagol: Cremonese-Fiorentina, Ballardini: “Coppa Italia una vetrina che ci siamo guadagnati” - internewsit : VIDEO - Juventus-Inter, quando Balotelli fu devastante in Coppa Italia - -

La Juventus , in queste ore, si sta preparando in vista della gara contro l'Inter . La squadra bianconera è in ritiro da ieri sera 3 aprile per arrivare al meglio alla semifinale di. Per questa partita Massimiliano Allegri avrà quasi tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Leonardo Bonucci e Paul Pogba che però torneranno a breve. Il tecnico livornese, per la ...Juventus - Inter, nuovo derby d', questa volta per le semifinali di: ecco come guardare la partita in streaming ..."L'anno scorso non andò bene in semifinale di, stavolta daremo l'anima per superare questo ostacolo anche se ci aspetta una sfida difficile". Così Vincenzo Italiano alla vigilia del primo round con la Cremonese domani sera allo ...

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola, il trequartista viola è alle prese con un attacco influenzale, come il serbo, e potrebbe quindi non fare parte del gruppo di Italiano che domani sarà convocato ...COPPA ITALIA Inzaghi prepara 6 cambi rispetto alla Fiorentina e Brozovic va verso l’esclusione, Allegri si affida a Di Maria e Vlahovic che hanno riposato col Verona, Chiesa in panchina Molti tra… ...