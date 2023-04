Coppa Italia, andata semifinali: i calciatori diffidati. Niente squalificati (Di martedì 4 aprile 2023) In Coppa Italia si rischia con due ammonizioni di saltare il prossimo turno: basta un giallo per essere diffidati e due per essere squalificati. Perciò, stasera e domani nelle partite d’andata delle semifinali, occhio al cartellino perché c’è in bilico il ritorno fra tre settimane. Coppa Italia – diffidati E squalificati andata semifinali JUVENTUS-INTER martedì 4 aprile ore 21 diffidati Juventus: Juan Guillermo Cuadrado, Danilo da Silva, Mattia Perinsqualificati Juventus: nessunodiffidati Inter: Joaquin Correa, Federico Dimarco, Robin Gosens, Lautaro Martinez, André Onanasqualificati Inter: nessuno CREMONESE-FIORENTINA ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Insi rischia con due ammonizioni di saltare il prossimo turno: basta un giallo per esseree due per essere. Perciò, stasera e domani nelle partite d’delle, occhio al cartellino perché c’è in bilico il ritorno fra tre settimane.JUVENTUS-INTER martedì 4 aprile ore 21Juventus: Juan Guillermo Cuadrado, Danilo da Silva, Mattia PerinJuventus: nessunoInter: Joaquin Correa, Federico Dimarco, Robin Gosens, Lautaro Martinez, André OnanaInter: nessuno CREMONESE-FIORENTINA ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Curva Nord: 'Sempre dato sostegno anche dopo i peggiori risultati ma pazienza ha un termine. Il termine sono i 3 ri… - Inter : Stankovic, Eriksen, Vieri e molti altri ? I gol più belli segnati in trasferta in semifinale di Coppa Italia ?? #ForzaInter - parallelecinico : Ieri Schio ha vinto la Coppa Italia battendo Venezia in finale. In foto c'è Giorgia Sottana. Di seguito il suo palm… - NelloMurone : Coppa Italia, Juventus favorita con l’Inter allo Stadium. Lukaku in cerca di riscatto: il gol... - Antonio47065517 : RT @Alessan40427338: L'ultima semifinale di coppa Italia tra Juve ed Inter fu decisa da una simulazione enorme di Cuadrado in area di rigor… -