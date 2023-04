Coppa di Germania 2022/2023, impresa del Friburgo: elimina il Bayern e va in semifinale (Di martedì 4 aprile 2023) Il Friburgo scrive una pagina di storia. La squadra di Streich all’Allianz Arena ha battuto 2-1 il Bayern Monaco e ha conquistato il pass per la semifinale di Coppa di Germania. Eppure la partita si era messa subito in discesa per il Bayern che al 19? aveva sbloccato il risultato con una delle armi della casa. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Kimmich, Upamecano svetta più in alto di tutti e di testa lascia immobile Flekken. Serve un episodio al Friburgo per tornare subito in partita e al 26? arriva la giocata che vale l’1-1: Hofler raccoglie una respinta errata della difesa bavarese e dai venticinque metri lascia partire un destro in controbalzo che non lascia speranze a Sommer. L’episodio coglie di sorpresa il Bayern, che fatica a costruire ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Ilscrive una pagina di storia. La squadra di Streich all’Allianz Arena ha battuto 2-1 ilMonaco e ha conquistato il pass per ladidi. Eppure la partita si era messa subito in discesa per ilche al 19? aveva sbloccato il risultato con una delle armi della casa. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Kimmich, Upamecano svetta più in alto di tutti e di testa lascia immobile Flekken. Serve un episodio alper tornare subito in partita e al 26? arriva la giocata che vale l’1-1: Hofler raccoglie una respinta errata della difesa bavarese e dai venticinque metri lascia partire un destro in controbalzo che non lascia speranze a Sommer. L’episodio coglie di sorpresa il, che fatica a costruire ...

