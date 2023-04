Coppa del Re, Osasuna in finale: Athletic Bilbao eliminato (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo l’1-0 dell’andata, l’Osasuna ferma sull’1-1 ai supplementari l’Athletic Bilbao e conquista il pass per la finale di Coppa del Re, dove sfiderà la vincente di Barcellona-Real Madrid. Al 33? i baschi passano in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: sponda di testa di Vesga, spaccata vincente di Inaki Williams, autore dell’1-0 che trascina la contesa all’extratime. E nel secondo tempo supplementare, arriva l’1-1 che vale la qualificazione: dopo alcune proteste dell’Osasuna per un tocco col braccio in area, è Pablo Ibanez a spazzare via ogni dubbio con un destro al volo da fuori area che non lascia scampo ad Agirrezabala. Si tratta della seconda finale di Coppa del Re per l’Osasuna, che nel 2004/05 fu sconfitta in ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo l’1-0 dell’andata, l’ferma sull’1-1 ai supplementari l’e conquista il pass per ladidel Re, dove sfiderà la vincente di Barcellona-Real Madrid. Al 33? i baschi passano in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: sponda di testa di Vesga, spaccata vincente di Inaki Williams, autore dell’1-0 che trascina la contesa all’extratime. E nel secondo tempo supplementare, arriva l’1-1 che vale la qualificazione: dopo alcune proteste dell’per un tocco col braccio in area, è Pablo Ibanez a spazzare via ogni dubbio con un destro al volo da fuori area che non lascia scampo ad Agirrezabala. Si tratta della secondadidel Re per l’, che nel 2004/05 fu sconfitta in ...

