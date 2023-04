Coop, nessun abbandono di Roma (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Coop “smentisce quanto erroneamente riportato in data odierna da alcuni organi di stampa in cronaca di Roma. La cessione in atto di Distribuzione Roma non mette in discussione la presenza dell’insegna nella capitale”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal gruppo nella quale si ricorda che la presenza “a Roma dagli anni Settanta è “frutto di una strategia di insediamento di UniCoop Tirreno, una delle grandi Cooperative di consumatori del mondo Coop”. Attualmente, si legge nella nota, “l’insegna copre con i suoi 7 punti vendita di cui 2 strutture di grandi dimensioni (EuRoma2 e Roma Casilino) e una rete di circa 100.000 soci alcune zone della capitale (in particolare nel quadrante Est e Sud della città). Altre due ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) –“smentisce quanto erroneamente riportato in data odierna da alcuni organi di stampa in cronaca di. La cessione in atto di Distribuzionenon mette in discussione la presenza dell’insegna nella capitale”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal gruppo nella quale si ricorda che la presenza “adagli anni Settanta è “frutto di una strategia di insediamento di UniTirreno, una delle grandierative di consumatori del mondo”. Attualmente, si legge nella nota, “l’insegna copre con i suoi 7 punti vendita di cui 2 strutture di grandi dimensioni (Eu2 eCasilino) e una rete di circa 100.000 soci alcune zone della capitale (in particolare nel quadrante Est e Sud della città). Altre due ...

