Controlli a Mergellina | identificate 207 persone

(Di martedì 4 aprile 2023) , ispezionati 95 veicoli, e contestate 24 violazioni del Codice della Strada Domenica e ieri notte gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuatonella zona degli "chalet" didove hanno identificato 207, di cui 32 con precedenti di polizia, controllato 95 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 24 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo, guida senza patente poiché mai conseguita, per aver consentito la guida di un veicolo ad una persona senza patente, per guida di veicolo estero non registrato al REVE, mancanza della revisione periodica e mancata esibizione dei documenti di circolazione; inoltre, sono gli operatori hanno ritirato 9 carte di circolazione.