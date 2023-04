Contro la povertà nasce il nuovo Centro Servizi: cosa puoi chiedere e come funziona (Di martedì 4 aprile 2023) Adesso Contro la povertà ci sarà una nuova arma in più. nasce il nuovo Centro Servizi: ecco che cosa puoi chiedere e come funziona Negli ultimi anni la crisi economica ha colpito duramente molte famiglie, aumentando la povertà tra i cittadini. Tuttavia, adesso c’è una nuova arma nella lotta alla povertà: il nuovo Centro Servizi. nasce il nuovo Centro Servizi per la povertà (Credits foto: Ansa) – Ilovetrading.itQuesto nuovo strumento ha l’obiettivo di offrire una vasta gamma di Servizi ai cittadini in ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 4 aprile 2023) Adessolaci sarà una nuova arma in più.il: ecco cheNegli ultimi anni la crisi economica ha colpito duramente molte famiglie, aumentando latra i cittadini. Tuttavia, adesso c’è una nuova arma nella lotta alla: ililper la(Credits foto: Ansa) – Ilovetrading.itQuestostrumento ha l’obiettivo di offrire una vasta gamma diai cittadini in ...

