Continuano su Rai 1 le repliche della serie con Vanessa Scalera: nella nuova puntata, il sostituto procuratore è alle prese con un nuovo omicidio, il sogno di Pietro e i sentimenti verso Calogiuri (Di martedì 4 aprile 2023) Continuano le repliche di Imma Tataranni con la puntata Via del riscatto, in onda stasera alle 21.30 su Rai 1. Per il sostituto procuratore c’è una nuova indagine e diversi imprevisti, a partire dal rapporto con il sodale Calogiuri. Vanessa Scalera: le foto dell’attrice che con “Imma Tataranni” ha fatto boom guarda le foto Leggi anche › Sì, rivedere le ... Leggi su iodonna (Di martedì 4 aprile 2023)ledi Imma Tataranni con laVia del riscatto, in onda stasera21.30 su Rai 1. Per ilc’è unaindagine e diversi imprevisti, a partire dal rapporto con il sodale: le foto dell’attrice che con “Imma Tataranni” ha fatto boom guarda le foto Leggi anche › Sì, rivedere le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marino29b : RT @Giobegood: Queste interviste, RAI, Giornaloni giornalisti sovvenzionati allineati corrotti traditori non c’è le faranno mai vedere! Con… - Giobegood : Queste interviste, RAI, Giornaloni giornalisti sovvenzionati allineati corrotti traditori non c’è le faranno mai ve… - valeriosaitta1 : @eziamor Io me la piglierei molto relativamente con giannini, noto per essere un giornalista fazioso, ma molto di p… - ricamati : Cambiano le persone ma le corrispondenze #Rai da #Mosca continuano a far da grancassa al #Cremlino. Il povero… - mendeiev : @LegaSalvini Sono così ignoranti che continuano a propagandare la tassa sulla RAI mentre la tassa È su chi ha un'ap… -