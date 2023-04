Continua la preparazione del Napoli a Castel Volturno (Di martedì 4 aprile 2023) Il Napoli ha svolto una seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma venerdì alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare per la 29esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e possesso palla. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico. Di seguito, coloro che non hanno giocato il match di domenica sono stati impegnati in una partitina a campo ridotto a fine sessione. Bereszynski ha svolto l'intera seduta in gruppo. Olivera terapie e lavoro in piscina. Terapie per Osimhen. Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 4 aprile 2023) Ilha svolto una seduta di allenamento mattutina a, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma venerdì alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare per la 29esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e possesso palla. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico. Di seguito, coloro che non hanno giocato il match di domenica sono stati impegnati in una partitina a campo ridotto a fine sessione. Bereszynski ha svolto l'intera seduta in gruppo. Olivera terapie e lavoro in piscina. Terapie per Osimhen.

