Continua a scendere il prezzo per iPhone 13 su Amazon ad aprile

Leggi su optimagazine

(Di martedì 4 aprile 2023) Quest’oggi suè presente uno sconto davvero imperdibile per l’13 Galassia da 128GB di memoria interna. Rispetto infatti alle altre colorazioni, questo top di gamma di stampo Apple gode di uno sconto maggiore che permetterà di risparmiare qualcosa in più. Se si sta pensando di acquistare proprio un, può essere consigliabile approfittare dell’offerta odierna diper questo13 Galassia da 128GB di memoria interna, un dispositivo di quasi due anni fa che gode però di un comparto tecnico di assoluto rilievo che non ha nulla da invidiare alla concorrenza. Tende ailper13 suad: la nuova offerta di oggi Altra buona occasione, dopo quella descritta ...