Conte e Schlein hanno già deciso per il matrimonio tra Pd e M5S (Di martedì 4 aprile 2023) L'alleanza progressista tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle con Enrico Letta non è mai sbocciata. Ora, con l'approdo di Elly Schlein alla segreteria del Pd la situazione è destinata a cambiare. È quanto scritto dal sito "AffariItaliani.it", che ha raccontato di un principio di accordo già esistente tra il leader dei grillini Giuseppe Conte e l'ex vicepresidente della regione Emilia-Romagna. E, da questa eventuale alleanza, sarebbe tagliato fuori il cosiddetto Terzo Polo di Calenda e Renzi che con i pentastellati non hanno mai avuto un rapporto idilliaco, anzi. Quello tra Pd e Cinquestelle consisterebbe quindi in un progetto a lungo termine, con alcune tappe intermedie – le Europee e le Regionali su tutte –, per arrivare uniti alla fine di questa legislatura e cercare di battere alle prossime elezioni politiche ...

