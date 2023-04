Connecticut campione Ncaa: battuta San Diego in finale, Sanogo Mvp (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo 6 partite e 240 minuti di dominio da marzo ad aprile, Connecticut si è confermata campione Ncaa battendo in finale 76 - 59 San Diego. 'Sapevamo di essere la miglior squadra del torneo e dovevamo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo 6 partite e 240 minuti di dominio da marzo ad aprile,si è confermatabattendo in76 - 59 San. 'Sapevamo di essere la miglior squadra del torneo e dovevamo ...

