Confindustria Benevento | transizione energetica e open innovation | ne parlano Ferraro | Canfora e Fontana

Si è svolto oggi, martedì 4 aprile, il secondo appuntamento del ciclo "Dalla ricerca al Business: incontri itineranti di open innovation" organizzato da Confindustria Benevento e Unisannio – Dipartimento di ingegneria e moderato dal Direttore di Confindustria Benevento Anna Pezza."Uu ruolo chiave per la transizione energetica – spiega Mario Ferraro, presidente di Ance Benevento – lo gioca l'edilizia. Siamo chiamati a ragionare in chiave green a tutti i livelli e a portare avanti gli obiettivi di decarbonizzazione imposti dall'Europa. Per favorire la transizione energetica dovremmo essere in grado di utilizzare tutte le leve che abbiamo a disposizione sapendo di poter contare su ...

