Concorso Regione Campania 2023 | nuovo bando | 5000 assunzioni

(Di martedì 4 aprile 2023)maxiinfinalizzato all’assunzione di migliaia di giovani tra diplomati e laureati entro il. Sono richiestefigure da inserire nei Comuni e in altre realtà del settore pubblico locale mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato. L’annuncio è stato dato dal Governatore della, Vincenzo De Luca, che ha avuto anche l’approvazione dalla Giunta regionale. Non sono stati resi noti i dettagli e ilverrà pubblicato prima dell’estate. Le modalità seguiranno le linee di quattro anni fa cona tempo indeterminato da parte di aziende pubbliche del territorio, come l’Eav, ed anche presso gli stessi uffici dell’ente regionale. E’ stato inoltre avviato un rilevamento per capire i fabbisogni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Estar è nato per ottimizzare la spesa sanitaria della Regione Toscana, però in realtà è un carrozzone voluto dalla… - guiodic : RT @reportrai3: Estar è nato per ottimizzare la spesa sanitaria della Regione Toscana, però in realtà è un carrozzone voluto dalla politica… - Dondolino72 : RT @reportrai3: Estar è nato per ottimizzare la spesa sanitaria della Regione Toscana, però in realtà è un carrozzone voluto dalla politica… - kiara86769608 : RT @reportrai3: Estar è nato per ottimizzare la spesa sanitaria della Regione Toscana, però in realtà è un carrozzone voluto dalla politica… - proximedsrl : RT @reportrai3: Estar è nato per ottimizzare la spesa sanitaria della Regione Toscana, però in realtà è un carrozzone voluto dalla politica… -

LaLiguria, nell'ambito di un progetto finanziato dal Pnrr, ha attivato un corso di ...] Attualità Guardia Di Finanza, al viaper 1230 allievi marescialli Posted on 18 Marzo 2023 15 ......a seguito dell'assoluzione in via definitiva dalle accuse diesterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale, è Salvatore Cuffaro con la sua DC. L'ex presidente della......mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il... con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche dellaValle d'Aosta e delle ...

Concorso quattro posti dirigente tecnico - Prova orale: elenco ... Regione Abruzzo

Denunciati entrambi gli attivisti di Extinction Rebellion saliti sulla tettoia di ingresso del Grattacielo della Regione a Torino, dopo aver scaricato una montagna di letame ricoperta di fiori. (...) ...PERUGIA - I rapporti con Luca Barberini «Istituzionali, non personali, come si evince anche dalle poche telefonate oggetto di intercettazione». Come avvenne la nomina di Emilio Duca ...