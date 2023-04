Concorso MUR: Bando per 1 Ricercatore III Livello a Milano (Di martedì 4 aprile 2023) Il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) ha indetto un Concorso Pubblico per selezionare 1 Ricercatore III Livello, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l’Istituto di biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso la sede secondaria di Milano. Viene offerta assunzione con contratto a tempo determinato. MUR: Concorso per 1 Ricercatore III Livello Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale in materie scientifiche o tecnologiche, esperienza nell’ambito, padronanza della lingua inglese, cittadinanza italiana o di altro paese europeo, spirito di lavoro in team, e flessibilità oraria. Inoltre é richiesta conoscenza specifica dei più moderni sistemi informatici e tecnologici ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 4 aprile 2023) Il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) ha indetto unPubblico per selezionare 1III, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l’Istituto di biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso la sede secondaria di. Viene offerta assunzione con contratto a tempo determinato. MUR:per 1IIIPer partecipare aldiserve laurea magistrale in materie scientifiche o tecnologiche, esperienza nell’ambito, padronanza della lingua inglese, cittadinanza italiana o di altro paese europeo, spirito di lavoro in team, e flessibilità oraria. Inoltre é richiesta conoscenza specifica dei più moderni sistemi informatici e tecnologici ...

