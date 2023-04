Concorso dirigenti scolastici | diretta live sugli aggiornamenti normativi | gestione del tempo studio e l’uso della piattaforma Iscriviti al corso

(Di martedì 4 aprile 2023) Giorno 13 aprile ore 16.30 si svolgerà unaper presentare agli iscritti aldi preparazione per ila Dirigente scolastico le novità normative inserite dai nostri formatori. Lasarà anche occasione per fornire alcuni spunti sullae sulladel, con case study. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... profeta_78 : Si chiama concorso di colpa in questa inter tutti hanno delle colpe allenatore,calciatori dirigenti e società,non c'è un solo colpevole. - crazybalzano : @mausassi @VotaSpartaco Premesso che parlo per esperienza personale: per me l’unica forma valida è il corso-concors… - ChiaraAM13 : @Gvandercoelen @GiorgiaMeloni Finito il corso si è presentata a un concorso per dirigenti di una casa per anziani,… - mario_porreca : @CottarelliCPI 2) dal precedente governo. il codice degli appalti non deve servire per contrastare la corruzione ma… - microcerotis : Brunetta: Ascoltato il grido di dolore, fecit: Decretazione d’urgenza RADDOPPIO DELLE ASSUNZIONI DI DIRIGENTI PUBB… -

... compresi gli eventuali CFU/esami necessari per accedere alla classe di(nel caso dei ... L'ordinanza non indica inoltre quali soluzioni dovrebbero trovare iScolastici qualora ...Ha dell'incredibile quanto avvenuto con ildel Comune di Pescara per la copertura di un ... A non farcela sono stati anche duedel Comune che speravano di raggiungere la ......concorsi come il corso di preparazione alDs di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell'esame, destinato a docenti, aspiranti...

Concorsi Ministero Giustizia: i bandi per 13mila posti nel 2023 Fiscoetasse

Patrizio Bianchi, ministro dell’istruzione nel governo di Mario Draghi, è stato rettore del nostro ateneo. Attualmente come professore emerito, è titolare di una cattedra Unesco (su educazione, cresci ...Il Campidoglio accelera sul concorsone dei vigili: la giunta Gualtieri vuole anticipare i tempi e pubblicare il bando di gara già a fine mese per avviare l’iter necessario per ...