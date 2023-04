Concorso Comunità di Montagna di Maniago: 3 Agenti Polizia (Di martedì 4 aprile 2023) La Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali di Maniago ha indetto un Bando di Concorso per la ricerca di 3 Agenti di Polizia Locale, in categoria PLA, da assegnare al servizio di Polizia Locale. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comunità di Montagna di Maniago: Concorso per 3 Agenti di Polizia Locale L’Agente di Polizia Locale opera nel settore Ordine Pubblico e Sicurezza, ha il compito di vigilare sul territorio, pattuglia le strade, interviene in caso di incidenti o disordini, si accerta che non venga violato il Codice della Strada e il Regolamento dei Comuni in cui presta servizio. Per ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 4 aprile 2023) Ladidelle Prealpi Friulane Orientali diha indetto un Bando diper la ricerca di 3diLocale, in categoria PLA, da assegnare al servizio diLocale. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.didiper 3diLocale L’Agente diLocale opera nel settore Ordine Pubblico e Sicurezza, ha il compito di vigilare sul territorio, pattuglia le strade, interviene in caso di incidenti o disordini, si accerta che non venga violato il Codice della Strada e il Regolamento dei Comuni in cui presta servizio. Per ...

