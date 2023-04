Concorso Comune di Roma, assunzioni per 1.500 posti e bando per i vigili: ecco quando e le figure richieste (Di martedì 4 aprile 2023) Il bando di gara con il quale dare ufficialmente il via all’iter necessario per reclutare 800 nuovi agenti, potrebbe essere pronto già a fine mese. Il Campidoglio preme dunque l’acceleratore sul Concorso dei vigili Urbani anche perché l’intenzione sarebbe quella di renderli operativi entro il mese si gennaio 2024. C’è, inoltre, ottimismo anche sull’autorizzazione del Governo a Roma capitale per l’assunzione in vista dell’Anno Santo, di altri agenti della polizia locale. Inoltre, per il 2023, l’amministrazione capitolina si appresta ad immettere nell’organico altri 1.500 dipendenti. Concorso scuole militari 2023: bando, requisiti e come candidarsi Pratiche accelerate per il Concorso al Comune di Roma, ieri la riunione Tenuta ieri in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 aprile 2023) Ildi gara con il quale dare ufficialmente il via all’iter necessario per reclutare 800 nuovi agenti, potrebbe essere pronto già a fine mese. Il Campidoglio preme dunque l’acceleratore suldeiUrbani anche perché l’intenzione sarebbe quella di renderli operativi entro il mese si gennaio 2024. C’è, inoltre, ottimismo anche sull’autorizzazione del Governo acapitale per l’assunzione in vista dell’Anno Santo, di altri agenti della polizia locale. Inoltre, per il 2023, l’amministrazione capitolina si appresta ad immettere nell’organico altri 1.500 dipendenti.scuole militari 2023:, requisiti e come candidarsi Pratiche accelerate per ilaldi, ieri la riunione Tenuta ieri in ...

