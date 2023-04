Concorso Comune di Curtarolo: Bando per Istruttori Amministrativi (Di martedì 4 aprile 2023) Il Comune di Curtarolo ha indetto un Concorso Pubblico per selezionare Istruttori Amministrativi, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Curtarolo: Concorso per Istruttori Amministrativi Il Comune di Curtarolo, in Veneto, vicino a Padova ha attivato un Concorso Pubblico con lo scopo di formare una graduatoria di Personale qualificato a ricoprire il ruolo di Istruttore Amministrativo, per far fronte alle esigenze di organico dell’Ente. Per partecipare al Bando di Concorso serve diploma di scuola superiore, o titolo di studio equivalente, esperienza pregressa, ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 4 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diperIldi, in Veneto, vicino a Padova ha attivato unPubblico con lo scopo di formare una graduatoria di Personale qualificato a ricoprire il ruolo di Istruttore Amministrativo, per far fronte alle esigenze di organico dell’Ente. Per partecipare aldiserve diploma di scuola superiore, o titolo di studio equivalente, esperienza pregressa, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComuneEmpoli : #musica #cultura #empoli ?? '???? ???????????????? ??????', per iscriversi c'è tempo fino al 30 aprile 2023 Tutte le informazi… - PrProsperi : RT @Miti_Vigliero: Test troppo difficili per vigili e tecnici del Pnrr, il flop al concorso di Napoli: ancora 176 posti da assegnare Vanno… - JackTerron : e questo è il bando. mo ce lo andiamo a leggere. - marcuccimauriz : RT @WorkISJob: 800 POSTI PER VIGILI URBANI CONCORSO PUBBLICO COMUNE DI ROMA: BANDO IN ARRIVO #workisjob - ComunePalermo : #AvvisoPA - Manifestazione di disponibilità per gli idonei nelle graduatorie del concorso pubblico per il reclutam… -