Concorso Comune di Castel Gandolfo: 1 Istruttore di Vigilanza

Il Comune di Castel Gandolfo ha indetto un Concorso Pubblico per selezionare 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Il Comune di Castel Gandolfo, nella Regione Lazio, vuole assumere un Direttore di Vigilanza, al quale affidare la gestione del Comando di Polizia Locale. Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale, cittadinanza italiana, predisposizione fisica alla mansione, abilitazione alla guida di auto e moto.

