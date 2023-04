“Concorrenti spaccati Party divisi dopo il Gf Vip | ma Signorini ci mette una pezza

(Di martedì 4 aprile 2023) Chiude in bellezza con il 24% di share e 3 milioni di spettatori, il Gf Vip di Alfonsofinisce così con la vittoria di Nikita. Una serata indimenticabile per gli ex vipponi e per milioni di italiani che hanno seguito da settembre le vicende avvenute nella casa più spiata d'Italia.la puntata di ieri sera sono state organizzate due feste: una da Nikita (o meglio dal suo staff), l'altra da Tavassi (arrivato in finale ed entrato in corsa durante il reality). Una gola profonda ci dice che la prima festa si è svolta in una piccola casa romana e l'altra, invece, in un noto locale. Ma la nostra fonte (un ex gieffino), ci dice: "Continua la rivalità tra due gruppi di ex vipponi. Non capisco adesso che senso abbia continuare a farsi guerra, ma si notava alle due feste di ieri. Tra i ragazzi c'era ancora molta, forse troppa, tensione". ...

Signorini, dopo la puntata, è andato in albergo. Stop. Per lui arriva un momento di assoluto relax lontano dai riflettori. Ma, sempre secondo rumors, avrebbe invitato tutti i concorrenti a Milano per ...