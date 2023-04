Con l’addio di Fca Bank nasce Credit Agricole Auto Bank (Di martedì 4 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato questa mattina l’avvenuta cessione del 50% di Fca Bank a Crèdit Agricole Consumer Finance, che deteneva l’altra metà dagli anni Duemila. Si tratta di uno dei tanti tasselli che stanno dando vita a una nuova struttura per i servizi di finanziamento e leasing in Europa del gruppo guidato da Carlos Tavares e John Elkann. A cessione avvenuta, Fca Bank è stata ribattezza Crèdit Agricole Auto Bank. Il nuovo soggetto, che manterrà la sede a Torino, ha in pancia circa 24 miliardi di impieghi, ovvero finanziamenti erogati a clienti Stellantis per acquisto o noleggio a lungo termine di vetture, acquistate tramite la rete del gruppo Automobilistico. U’ Si tratta di contratti che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato questa mattina l’avvenuta cessione del 50% di Fcaa CrèditConsumer Finance, che deteneva l’altra metà dagli anni Duemila. Si tratta di uno dei tanti tasselli che stanno dando vita a una nuova struttura per i servizi di finanziamento e leasing in Europa del gruppo guidato da Carlos Tavares e John Elkann. A cessione avvenuta, Fcaè stata ribattezza Crèdit. Il nuovo soggetto, che manterrà la sede a Torino, ha in pancia circa 24 miliardi di impieghi, ovvero finanziamenti erogati a clienti Stellantis per acquisto o noleggio a lungo termine di vetture, acquistate tramite la rete del gruppomobilistico. U’ Si tratta di contratti che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Addio a Ivano Marescotti. L'attore, morto oggi a Ravenna, aveva 77 anni. Combatteva da tempo con una grave malattia… - RaiNews : Dal 1965 si occupa di documentari e inchieste per numerosi programmi, tra cui 'Tv7', 'AZ, un fatto come e perché',… - appecundria : Comunque è vero vedendo l’esterna con alecorv sembra un addio - Italpress : Con l’addio di Fca Bank nasce Credit Agricole Auto Bank - alexandernevs3 : @JulianRoss79 @tommasoarmando2 Non conosciamo i partiti interni allo spogliatoio. Intuiamo solo che gli slavi si sf… -

Il Milan non poteva riportare la scaramanzia a Napoli ...la Rete le immagini di torte create per celebrare in anticipo con ... bontà sua, che i singoli quartieri possano pazziare non appena l'... Addio gran calma, che non è la nordica flemma del maniman, ... Xbox Game Pass, gioco gratis rimosso per problemi di licenza (ma tornerà) Tra questi spicca l'addio di Quantum Break , con la casa di Redmond pronta a rimuovere l'esclusiva sviluppata da Remedy dalla lista di giochi in uscita. Ora, come riportato anche da Gaming Bolt , è ... Barbie Ferreira: Ho lasciato Euphoria perché non volevo interpretare "l'amica grassa" ... le devo dire addio con le lacrime agli occhi. Spero che molti di voi possano rivedersi in lei come ho fatto io e che siate stati felici di assistere al percorso che l'ha portata a trasformarsi nel ... ...la Rete le immagini di torte create per celebrare in anticipo... bontà sua, che i singoli quartieri possano pazziare non appena'...gran calma, che non è la nordica flemma del maniman, ...Tra questi spiccadi Quantum Break ,la casa di Redmond pronta a rimuovere'esclusiva sviluppata da Remedy dalla lista di giochi in uscita. Ora, come riportato anche da Gaming Bolt , è ...... le devo direle lacrime agli occhi. Spero che molti di voi possano rivedersi in lei come ho fatto io e che siate stati felici di assistere al percorso che'ha portata a trasformarsi nel ... Con l'addio di Fca Bank nasce Credit Agricole Auto Bank - Ildenaro.it Il Denaro