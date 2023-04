Con la Finlandia son 31. La Nato raddoppia il confine con la Russia, inquieta l'asse Mosca-Pechino (Di martedì 4 aprile 2023) Finisce l’era della Finlandia neutrale (grazie a Putin). Cerimonia per l’adesione di Helsinki a Bruxelles con Stoltenberg, Blinken, Kuleba. Già si guarda all'ingresso della Svezia - ma la Turchia sotto elezioni la tiene bloccata - e più avanti di Ucraina. Preoccupa la vicinanza russo-cinese: giovedì von der Leyen e Macron a colloquio da Xi, Washington attende una presa di distanza Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 aprile 2023) Finisce l’era dellaneutrale (grazie a Putin). Cerimonia per l’adesione di Helsinki a Bruxelles con Stoltenberg, Blinken, Kuleba. Già si guarda all'ingresso della Svezia - ma la Turchia sotto elezioni la tiene bloccata - e più avanti di Ucraina. Preoccupa la vicinanza russo-cinese: giovedì von der Leyen e Macron a colloquio da Xi, Washington attende una presa di distanza

