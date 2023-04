"Con grillini e Terzo Polo!": la Braga ci è o ci fa? Pd allo sbando totale (Di martedì 4 aprile 2023) Un fragoroso disastro, quello del Pd in Friuli Venezia Giulia. Al primo test elettorale, la sinistra guidata da Elly Schlein e alleata con il M5s si è andata a schiantare in modo rovinoso. Massimiliano Fedriga non vince, ma stravince, con il 64 per cento. Percentuali bulgare. Percentuali che non possono che imbarazzare i dem. E così, nel day-after il patacrac alle urne, ecco che a fare il punto della situazione ci pensa Chiara Braga, fedelissima della Schlein e da poco eletta capogruppo del Pd alla Camera. "Non siamo soddisfatti del risultato, ma inizia una fase di ricostruzione, anche per consolidare Massimo Moretuzzo, il nostro candidato che è stato individuato tardi", afferma interpellata da SkyTg24. E ancora: "Noi faremo alleanze a partire da progetti e obiettivi. Nelle prossime settimane lavoreremo mettendo al centro i programmi per costruire un'alleanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Un fragoroso disastro, quello del Pd in Friuli Venezia Giulia. Al primo test elettorale, la sinistra guidata da Elly Schlein e alleata con il M5s si è andata a schiantare in modo rovinoso. Massimiliano Fedriga non vince, ma stravince, con il 64 per cento. Percentuali bulgare. Percentuali che non possono che imbarazzare i dem. E così, nel day-after il patacrac alle urne, ecco che a fare il punto della situazione ci pensa Chiara, fedelissima della Schlein e da poco eletta capogruppo del Pd alla Camera. "Non siamo soddisfatti del risultato, ma inizia una fase di ricostruzione, anche per consolidare Massimo Moretuzzo, il nostro candidato che è stato individuato tardi", afferma interpellata da SkyTg24. E ancora: "Noi faremo alleanze a partire da progetti e obiettivi. Nelle prossime settimane lavoreremo mettendo al centro i programmi per costruire un'alleanza ...

