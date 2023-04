Comunità Montana del Fortore e Istituto ‘Pascale’: firmato accordo di collaborazione (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Comunità Montana del Fortore e l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Pascale” di Napoli hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per lo studio del ruolo della memoria immunitaria indotta specificamente da microorganismi (virus e batteri) nella longevità e, più in particolare, nella assenza di patologie oncologiche. A firmare l’intesa il presidente dell’ente montano Zaccaria Spina e il direttore generale del “Pascale” Attilio Bianchi. I dettagli del progetto, che non ha solo scopo di ricerca, ma pure quello di sensibilizzare la Comunità fortorina verso lo screening e la prevenzione, saranno illustrati più avanti, nel corso di un incontro esplicativo tra la Giunta Esecutiva dell’ente e il manager dell’Istituto, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadele l’Nazionale Tumori IRCCS “Pascale” di Napoli hanno sottoscritto undiper lo studio del ruolo della memoria immunitaria indotta specificamente da microorganismi (virus e batteri) nella longevità e, più in particolare, nella assenza di patologie oncologiche. A firmare l’intesa il presidente dell’ente montano Zaccaria Spina e il direttore generale del “Pascale” Attilio Bianchi. I dettagli del progetto, che non ha solo scopo di ricerca, ma pure quello di sensibilizzare lafortorina verso lo screening e la prevenzione, saranno illustrati più avanti, nel corso di un incontro esplicativo tra la Giunta Esecutiva dell’ente e il manager dell’, ...

