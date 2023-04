Completato il restauro degli affreschi nella ex chiesa di Sant’Agostino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iISud24 : Teatro San Carlo, il gioiello di Napoli torna a risplendere: restauro completato in soli 3 mesi #3aprile #napoli… -

... dopo gli interventi dieffettuati dalla dottoressa Campo e dall'architetto Palermo. E ... nel momento in cui Dante,il viaggio nei tre regni, giunge nell'empireo, dinanzi a Dio. In ...Rimosse nel primo pomeriggio di oggi (martedì 4 aprile) le ultime impalcature delle due cappelle sul lato destro dell'ex chiesa di Sant'Agostino, dal 21 settembre 2015 aula Magna dell'Università degli ...Voluto da Claudio, mada Traiano e dagli altri imperatori Antonini, il porto era stato ...nell'autunno del 2025 in concomitanza con i 150 anni e celebreranno la fine del cantiere di...

Completato il restauro degli affreschi dell'ex chiesa di Sant'Agostino Prima Bergamo

«un restauro bellissimo, bellezza impagabile, soddisfazione massima », ha commentato l’Assessore Marco Brembilla , a conclusione del sopralluogo conclusivo sull’intervento di restauro che ...Dopo i lavori di restauro il Teatro San Carlo si prepara all'ufficiale riapertura che permetterà ai napoletani di riandare in questo luogo storico.