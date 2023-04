Commissione Vigilanza Rai | la messinese Barbara Floridia eletta presidente

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Buon lavoro a @FloridiaBarbara, eletta Presidente della Commissione di vigilanza Rai. Il pluralismo e il diritto de… - fattoquotidiano : Previsto oggi l’accordo sulla Commissione di Vigilanza #Rai: verrà 'premiata' la 5s #Floridia. Contentino della vic… - ultimora_pol : Barbara #Floridia eletta presidente della commissione Vigilanza RAI @ultimora_pol - GDV101963 : RT @GiuseppeConteIT: Buon lavoro a @FloridiaBarbara, eletta Presidente della Commissione di vigilanza Rai. Il pluralismo e il diritto dei c… - elisabettap38 : RT @GiuseppeConteIT: Buon lavoro a @FloridiaBarbara, eletta Presidente della Commissione di vigilanza Rai. Il pluralismo e il diritto dei c… -

La capogruppo M5S al Senato, Barbara Floridia, secondo quanto si apprende, è stata eletta presidente della commissione di Vigilanza Rai. La pentastellata, viene riferito, ha ottenuto 39 preferenze su 42 componenti della bicamerale, superando quindi la maggioranza dei tre quinti necessaria.

Barbara Floridia (M5s) eletta presidente della Commissione Vigilanza Rai Il Sole 24 ORE

Dopo trattativa estenuanti, la commissione di Vigilanza Rai ha finalmente un suo presidente. Si tratta dell’attuale capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia, ex sottosegretaria all ...Vertici tutti al femminile per la Commissione fi Vigilanza Rai. Barbara Floridia, senatrice del M5S, è stata eletta presidente con 39 voti. A completare i vertici della commissione altre due donne ...