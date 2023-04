Comfort al centro della filosofia Geox

(Di martedì 4 aprile 2023) L’applicazione dell’innovazione tecnologica al prodotto è la chiave per il successo, secondo Mario Moretti Polegato, presidente del GruppoS.p.A., società leader nel settore delle calzature a livello globale Intervista a Mario Moretti Polegato, presidente del GruppoS.p.A.è il numero uno in Italia e il secondo nel mondo per quanto riguarda i prodotti commercializzati nel settore delle calzature casual lifestyle. Il fatturato per il 2021 è stato di 608,9 milioni di euro. Il 90% proviene dalle scarpe, il 10% dai vestiti. Il 70% del fatturato è venuto, invece, dall’export: gran parte del quale, il 44%, dall’Europa, specialmente dal mercato tedesco e francese.detiene 55 brevetti, la maggior parte dei quali per scarpe in gomma, di pelle, sportive e anfibie, che permettono alla scarpa di respirare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lampedusatoday : Il tuo soggiorno con ogni comfort in zona tranquilla, in pieno centro. Scopri di più su B&B Le Cale › - Sonotornato4 : RT @xnitius: Poverina…la signora ha 2 bambini ?? ma… Cucina dotata di ogni comfort e smart ?? E…chi li protegge? Un centro sociale dove prim… - tasso79 : RT @xnitius: Poverina…la signora ha 2 bambini ?? ma… Cucina dotata di ogni comfort e smart ?? E…chi li protegge? Un centro sociale dove prim… - lucabattanta : RT @xnitius: Poverina…la signora ha 2 bambini ?? ma… Cucina dotata di ogni comfort e smart ?? E…chi li protegge? Un centro sociale dove prim… - ILMARCHESE__ : RT @xnitius: Poverina…la signora ha 2 bambini ?? ma… Cucina dotata di ogni comfort e smart ?? E…chi li protegge? Un centro sociale dove prim… -

PARTECIPA AL NOSTRO SONDAGGIO: VOTA LO SPOT PIÙ BELLO! La campagna prevede anche un soggetto, dal claim ' Goditi la tua oasi di', che mette alla capacità dei sistemi per tende ...Ed è proprio sul sensibile tema del caro - energia che il soggetto stampa "Goditi la tua oasi di" mette alla capacità dei sistemi per tende Mottura di assicurare una riduzione della ...... si può fermare, e gioisce di questo fermarsi: Gesù risorto sta, non in un egoistico divano, con tutti i, ma in mezzo ai suoi. Stare in mezzo è spesso identificato come stare aldell'...

Téchne Academy di Rossato: la formazione che fa la differenza Edilportale.com

Annuncio vendita Dacia Duster 1.6 SCe GPL 4x2 Comfort usata del 2019 a Pozzuoli, Napoli nella sezione Auto usate di Automoto.it ...FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI ANCHE CON ANTICIPO ZERO. Centro Usato Auto Doc si impegna a compilare con cura ed esattezza ogni informazione relativa all'annuncio e alle caratteristiche del veicolo.