"Come vive Putin per non farsi ammazzare". Paranoia totale: chi è questo ragazzo (Di martedì 4 aprile 2023) "Il nostro presidente è diventato un criminale di guerra, è ora di porre fine a questa guerra e di smettere di tacere". A parlare è Gleb Karakulov, ufficiale del segreto servizio di sicurezza personale d'élite del presidente russo Vladimir Putin, fuggito dalla Russia con la moglie e la figlia. Karakulov, che era responsabile delle comunicazioni sicure, ha dichiarato che l'opposizione morale all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e la paura di morire in quel Paese lo hanno spinto a parlare, nonostante i rischi per sé e per la sua famiglia. Ha anche offerto nuovi dettagli su Come la Paranoia di Putin sembra essersi aggravata dopo la sua decisione di invadere l'Ucraina nel febbraio 2022. Putin ora preferisce evitare gli aerei e viaggiare su uno speciale treno blindato, ha detto, e in ottobre ha ...

