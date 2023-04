Come si è bruciato la spia | Putin allo sbando | ecco a cosa si è ridotto

(Di martedì 4 aprile 2023) Tam-tam impazzito in Germania: il governo federale starebbe infatti preparando l'espulsione dal Paese di diplomatici russi sospettati di spionaggio.stesso tempo, l'esecutivo tedesco intende richiamare dalla Russia propri rappresentanti, anticipando la ritorsione di Mosca. Questo è quanto hanno rivelato le emittenti tv "Wdr" e "Ndr", le quali citano fonti dell'apparato di sicurezza della Germania. Ad aprile scorso, il ministero degli Esteri tedesco dichiarò "persona non gradita" 40 diplomatici dell'ambasciata russa a Berlino, ritenuti agenti dell'intelligence russa. La mossa, presa in coordinamento con altri Stati membri a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, portò all'espulsione di circa 400 rappresentanti di Mosca dall'Unione europea. Ed in questo momento, con il perdurare della guerra in Ucraina, il Cremlino e Vladimir ...

Russia, Putin allo sbando: "Come si è bruciato le spie" Liberoquotidiano.it

