"Come se avessi vinto io": Antonella commenta la vittoria di Nikita al GF Vip e lancia la stoccata agli Spartani – VIDEO (Di martedì 4 aprile 2023) Con la sua vittoria, Nikita Pelizon ha conquistato un importante "primato", essendo stata la sola della fazione dei Persiani a giungere fino alla battute finali del GF Vip 7 ed addirittura a vincerlo. Un traguardo non da poco e che l'ha vista protagonista durante l'ultimo confronto proprio con una delle maggiori rappresentanti degli Spartani, Oriana... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

