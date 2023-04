Come potrebbe essere lo schermo esterno del Samsung Galaxy Z Flip 5 (Di martedì 4 aprile 2023) La gamma di dispositivi pieghevoli del colosso di Seul aumenterà quest’anno con l’aggiunta dei Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. Entrambi i modelli porteranno senza dubbio alcuni importanti aggiornamenti, Come la presunta cerniera a goccia d’acqua che consentirà finalmente ai telefoni pieghevoli di Samsung di piegarsi senza lasciare uno spazio tra i due lati. Per il Samsung Galaxy Z Flip 5, le voci indicano anche che è previsto un importante ridimensionamento del display della copertina. Il primo modello Z Flip aveva un minuscolo display da 1,1 pollici, mentre i due modelli successivi (i Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Flip 4) hanno portato le dimensioni dello ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 aprile 2023) La gamma di dispositivi pieghevoli del colosso di Seul aumenterà quest’anno con l’aggiunta deiZ Fold 5 e Z5. Entrambi i modelli porteranno senza dubbio alcuni importanti aggiornamenti,la presunta cerniera a goccia d’acqua che consentirà finalmente ai telefoni pieghevoli didi piegarsi senza lasciare uno spazio tra i due lati. Per il5, le voci indicano anche che è previsto un importante ridimensionamento del display della copertina. Il primo modello Zaveva un minuscolo display da 1,1 pollici, mentre i due modelli successivi (i3 e Z4) hanno portato le dimensioni dello ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Marco #Grimaldi: 'Se entro il 2050 le temperature medie salissero di 2 gradi centigradi, come è previsto senza inte… - ZZiliani : Detto en passant, persino il principio-base dell'afflittività della pena potrebbe rivelarsi superfluo: i reati comm… - DAVIDE8231460 : RT @pazzamentejuve: Manca un mese esatto ai 18 anni di Kenan #Yildiz , il 4 maggio?? Attenzione al tema rinnovo (ad oggi scadenza giugno 2… - ArchilocoFe1983 : @valeguerrieri E che si fotta la falsa modestia!! Avanti con questo aprile anno 2023 o, come si potrebbe tranquilla… - MarkChierici : Non vi sono impedimenti legali per #Trump di continuare la sua campagna presidenziale mentre affronta accuse penali… -