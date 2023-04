Come funziona l’algoritmo di Twitter, che Elon Musk ha reso open source (Di martedì 4 aprile 2023) Il sistema di raccomandazione della piattaforma è stato diffuso online: le righe di codice rivelano il modo in cui vengono ordinati i tweet, con particolare attenzione nei confronti di Musk e della guerra in Ucraina Leggi su repubblica (Di martedì 4 aprile 2023) Il sistema di raccomandazione della piattaforma è stato diffuso online: le righe di codice rivelano il modo in cui vengono ordinati i tweet, con particolare attenzione nei confronti die della guerra in Ucraina

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : Ecco come funziona l'#uteroinaffitto: si sceglie il colore della pelle dei bambini da comprare come quello delle pa… - HuffPostItalia : La crociata di Rampelli contro i forestierismi? Un'abissale incapacità di capire come funziona il mondo - parentetweet : Perché la “carne sintetica” non esiste. Perché il disegno di legge è demenziale e scritto da incompetenti. Perché l… - i_mush : @lastknight Ma le mani avanti a cosa di preciso? Io vedo solo che il garante ed in generale chiunque non ha capito… - commentatrice10 : RT @Iperborea_: ah ma lei ci legge su twitter e ride da sola, crepo, però è boomer e non sa come funziona #gioiellers -