Colpo in un ristorante di Truccazzano, spariti soldi e due computer (Di martedì 4 aprile 2023) Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta dell'Adda in edicola e nell' edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc da sabato 1 aprile. Leggi su primalamartesana (Di martedì 4 aprile 2023) Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta dell'Adda in edicola e nell' edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc da sabato 1 aprile.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... baritoday : Sfondano porta d'ingresso del ristorante per svuotare la cassa, il colpo ripreso dalle telecamere: due in manette p… - baritoday : Furto con spaccata al ristorante in centro, il colpo ripreso dalle telecamere: due fermi - baritoday : Furto con spaccata in centro a Bari: in due fermati per il colpo al ristorante in via Cognetti… - mariposa034 : @freeleng Ah dici che è per quello? Quando sentono il cognome di colpo il ristorante è pieno? - fuoripostoluogo : @FrqJH2 Poi tra 5 anni magari il prezzo medio sarà 42 euro per una lasagna e piangerà miseria e tutti gli risponder… -