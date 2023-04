Colpo di scena: 21enne che dice di essere Madeleine McCann ottiene i risultati del test del DNA (Di martedì 4 aprile 2023) La ventunenne che ha fatto notizia in tutto il mondo, all’inizio dell’anno, dopo aver affermato di essere la britannica Madeleine McCann ha finalmente ricevuto il risultato del tanto atteso test del DNA. Julia Wendell, nota anche come Julia Faustyna o Wandelt, è diventata virale a febbraio dopo aver clamorosamente affermato di essere Madeleine McCann scomparsa da un luogo di villeggiatura in Portogallo nel 2007. Wendell ha creato un account Instagram chiamato “Aiutatemi, ho bisogno di parlare con Kate e Gerry McCann” – il nome utente è “iamMadeleinemccan“ (che al momento è stato chiuso). Lì sosteneva la sua affermazione con briciole di “prove” pubblicate sui social media, inclusi confronti fianco a fianco delle ... Leggi su it.newsner (Di martedì 4 aprile 2023) La ventunenne che ha fatto notizia in tutto il mondo, all’inizio dell’anno, dopo aver affermato dila britannicaha finalmente ricevuto il risultato del tanto attesodel DNA. Julia Wendell, nota anche come Julia Faustyna o Wandelt, è diventata virale a febbraio dopo aver clamorosamente affermato discomparsa da un luogo di villeggiatura in Portogallo nel 2007. Wendell ha creato un account Instagram chiamato “Aiutatemi, ho bisogno di parlare con Kate e Gerry” – il nome utente è “iammccan“ (che al momento è stato chiuso). Lì sosteneva la sua affermazione con briciole di “prove” pubblicate sui social media, inclusi confronti fianco a fianco delle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : In effetti è vero, l’estensione della squalifica di #Paratici a #UEFA e #FIFA è arrivata come un fulmine a ciel ser… - sportface2016 : +++Ennesimo colpo di scena all'#AustralianGP: la #Haas fa reclamo, Gunther #Steiner è furioso e vuole che valga il… - Fantast27655985 : RT @silupescu: 3/4 fronte. Poco fa un altro colpo di scena. Dopo le minacce dei soldati mussulmani di venire a Mosca a fare i conti, arriva… - gielem : @moggifake E non è tutto. Questa sera al catorcio fiat stadium andrà in scena L’ignobile colpo dei soliti noti. È l… - alessiettaN : Mai che ci sia un colpo di scena #UominieDonne -