Colpo di coda dell' inverno fino a Pasqua

(Di martedì 4 aprile 2023) AGI - La prima settimana di aprile è iniziata con clima piuttosto freddo sull'Italia, con correnti fredde di matrice artica che interessano l'Europa orientale e raggiungono il Mediterraneo. Condizioni di tempo instabile nei prossimi giorni con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, non esclusa qualche nevicata lungo l'Appennino fin verso i 500-600 metri. Con l'arrivo del weekend dile temperature sono previste in ripresa ma probabilmente ancora al di sottoe medie del periodo, riferisce il Centro Meteo Italiano. Condizioni meteo che dovrebbero vedere ancora instabilità protagonista specie per la giornata di sabato ma attenzione anche ae Pasquetta. Previsioni meteo per oggi: Al Nord - Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità più compatta a nord-ovest. Al ...