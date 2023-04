Colpi di pistola al Rione Libertà e al Rione Ferrovia: quattro misure cautelari (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minutiAll’esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura, alle prime luci dell’alba, con il concorso di unità cinofile della Polizia Penitenziaria hanno dato esecuzione a quattro misure cautelari disposte dal Gip del Tribunale di Benevento, di cui tre agli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti di nazionalità italiana – un 41enne, un 42enne ed un 53enne – residenti nelle province di Benevento ed Avellino, ed una dell’obbligo di dimora nei confronti di un 32enne della provincia di Benevento. Inoltre, sono state deferiti in stato di Libertà, sempre nell’ambito del medesimo procedimento penale, anche altri 5 indagati. L’indagine ha preso avvio la sera del 5 luglio 2021 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minutiAll’esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura, alle prime luci dell’alba, con il concorso di unità cinofile della Polizia Penitenziaria hanno dato esecuzione adisposte dal Gip del Tribunale di Benevento, di cui tre agli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti di nazionalità italiana – un 41enne, un 42enne ed un 53enne – residenti nelle province di Benevento ed Avellino, ed una dell’obbligo di dimora nei confronti di un 32enne della provincia di Benevento. Inoltre, sono state deferiti in stato di, sempre nell’ambito del medesimo procedimento penale, anche altri 5 indagati. L’indagine ha preso avvio la sera del 5 luglio 2021 ...

