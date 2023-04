Collovati: «Inzaghi da esonero immediato! Inter, ha un’altra colpa» (Di martedì 4 aprile 2023) Collovati caccerebbe subito Inzaghi, senza aspettare fine stagione e nemmeno Juventus-Inter di stasera. L’ex difensore nerazzurro, a Calcio Totale su Rai Sport +, valuta gli errori dell’allenatore piacentino. VADA VIA! – Per Fulvio Collovati c’è da esonerare Simone Inzaghi: «Io sono molto drastico. Nel senso: l’Inter ha perso dieci partite in questo campionato, è reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque. Rischia se è eliminato in Coppa Italia? Per me è da esonero immediato, non a fine stagione. L’Inter deve per forza di cose raggiungere il posto in Champions League, poi dopo quello che sarà a fine stagione lo vediamo. L’anno scorso ha vinto Supercoppa Italiana e Coppa Italia e gli è stato perdonato di non vincere lo scudetto. Quest’anno ha già vinto ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023)caccerebbe subito, senza aspettare fine stagione e nemmeno Juventus-di stasera. L’ex difensore nerazzurro, a Calcio Totale su Rai Sport +, valuta gli errori dell’allenatore piacentino. VADA VIA! – Per Fulvioc’è da esonerare Simone: «Io sono molto drastico. Nel senso: l’ha perso dieci partite in questo campionato, è reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque. Rischia se è eliminato in Coppa Italia? Per me è daimmediato, non a fine stagione. L’deve per forza di cose raggiungere il posto in Champions League, poi dopo quello che sarà a fine stagione lo vediamo. L’anno scorso ha vinto Supercoppa Italiana e Coppa Italia e gli è stato perdonato di non vincere lo scudetto. Quest’anno ha già vinto ...

