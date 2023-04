Codacons | la responsabilità delle aziende private per danni all’erario

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 4 aprile 2023) Lezione al master Luiss--Antitrust, sullapere le insidie della pubblicità Il presidente aggiunto nazionale della Corte dei Conti, Tommaso Miele, è intervenuto nel corso dell’ultima lezione del master per professionisti edorganizzato da Luiss Business School in collaborazione cone Antitrust. “Le Corti dei conti costituiscono un presidio di legalità per il cittadino e svolgono una funzione di controllo della spesa pubblica, quindi sono un presidio di democrazia la loro funzione è scomoda – ha spiegato Miele nel corso della lezione – Dal 2020 con il Governo Conte è stata limitata ladi chi gestisce le risorse pubbliche ...