Cnn, Trump ha chiesto espressamente la foto segnaletica (Di martedì 4 aprile 2023) Donald Trump ha chiesto espressamente che gli fosse scattata la foto segnaletica al tribunale di Manhattan. Lo riferiscono fonti del suo entourage alla Cnn. Il tycoon potrebbe voler sfruttare a suo ...

Trump, così vuole girare l'arresto - show in suo favore: il gesto clamoroso Lo ha rivelato l'avvocato e commentatore di Cnn Tristan Snell, che ha postato un tweet diventato virale e ripreso dal magazine americano Newsweek e da altri media. 'Visto che Trump - ha scritto l'... Con il suo ingresso in tribunale, dove si è costituito per la vicenda della pornostar, Donald Trump è tecnicamente "under arrest", sotto arresto, come riferiscono la Cnn ed altri media americani.